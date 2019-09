Pokémon Spada e Scudo: e se il Glitch celasse l'evoluzione di Farfetch'd?

Come vi abbiamo prontamente segnalato, da stamane il sito ufficiale di Pokémon Spada e Scudo presenta un insolito glitch, ovvero un'immagine pixellata che sembra celare a tutti gli effetti uno dei nuovi Pokémon che gli allenatori avranno modo di incontrare nella regione di Galar.

L'immagine tende a "scappare" dalla freccetta del mouse, cercando di non farsi cliccare dai giocatori più curiosi. Riuscire ad acchiapparla, in ogni caso, non è affatto un'impresa impossibile: il click rivela una descrizione incompleta, che parla di un Pokémon di tipo Lotta e in possesso dell'abilità Cuordeciso.

Un teaser decisamente intrigante, che ha ovviamente generato le teorie più disparate all'interno della folta comunità degli allenatori di Pokémon. Di chi si tratta? Al momento, è opinione comune che possa trattarsi della tanto attesa evoluzione regionale di Farfetch’d, un mostro simile ad un'anatra che impugna un gambo di porro come se fosse una spada. Nonostante sia in giro fin dalla prima generazione, non ha mai ricevuto un'evoluzione, e sono in molti a ritenere che sia finalmente giunto il suo momento. Diversi giocatori hanno utilizzato la sua immagine glitchata per creare un disegno verosimile del Pokémon in questione e, come potete vedere voi stessi, somiglia davvero a Farfetch’d! In questa versione, oltre al gambo di porro a mo di spada, impugnerebbe anche uno scudo.

Non è la prima volta che di parla di questa possibilità: un leaker, quando lo scorso maggio ha svelato in anticipo le funzionalità Dynamax e Gigamax ancor prima che fossero annunciate, ha anche pronosticato l'evoluzione di Farfetch’d, il cui nome sarebbe Sirfetch’d. Sarà davvero così? Non vediamo l'ora di saperne di più!