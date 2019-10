Pokemon Spada e Scudo: Grookey, Scorbunny, Sobble, quale starter scegliere?

Anche in Pokemon Spada e Scudo dovremo iniziare l'avventura in compagnia di uno dei tre Pokemon starter disponibili: Grookey, Scorbunny e Sobble. Quale scegliere? In questa mini-guida vi aiuteremo a selezionare quello più adatto a voi, descrivendovi le loro abilità e caratteristiche principali.

Dopo avervi parlato dei Pokemon di ottava generazione rivelati finora, di seguito diamo uno sguardo più approfondito ai tre starter di Pokemon Spada e Scudo: Grookey, Scorbunny e Sobble.

Grookey

Categoria: Pokemon Scimpanzè

Tipo: Erba

Altezza: 0,3 m

Peso: 5,0 kg

Abilità: Erbaiuto

Grookey è in possesso di una bacchetta speciale. All'inizio era solo un semplice rametto proveniente dalla foresta in cui vivono queste creature. Tuttavia, l'esposizione prolungata all'energia del corpo di Grookey le ha conferito dei poteri speciali sfruttabili in combattimento.

Questo Pokemon, infatti, produce energia assorbendo i raggi solari con la sua pelliccia verde. Sembra che possa far riacquisire colori vivaci a foglie e fiori appassiti percuotendo la sua bacchetta nei dintorni.

Scorbunny

Categoria: Pokemon Coniglio

Tipo: Fuoco

Altezza: 0,3 m

Peso: 4,5 kg

Abilità: Aiutofuoco

Grazie ai suoi potenti arti inferiori, Scorbunny è in grado di correre e saltellare attorno agli avversari per confonderli e disorientarli. I cuscinetti sotto le sue zampe possono diventare ardenti, permettendogli di sferrare calci che scottano il nemico.

La sacca che ha nel petto contiene densa energia infuocata. Se riesce a correre e riscaldarsi abbastanza da accelerare il battito cardiaco e far aumentare la temperatura corporea, Scorbunny libera tutta la potenza della sua energia infuocata e aumenta notevolmente la sua forza fisica.

Sobble

Categoria: Pokemon Acquacertola

Tipo: Acqua

Altezza: 0,3 m

Peso: 4,0 kg

Abilità: Acquaiuto

Quando Sobble tocca l'acqua, il suo colore e il motivo sul suo corpo si modificano permettendogli di mimetizzarsi con l'ambiente. È un Pokémon molto timoroso. Quando è nervoso o imbarazzato, secerne acqua dal corpo come se fosse sudore e sparisce nell'ambiente circostante.

Le sue lacrime altamente contagiose inducono al pianto con un effetto cento volte più potente di una cipolla. Se si sente in pericolo, Sobble inizia a piangere disperatamente spargendo lacrime tutto intorno e facendo scoppiare i presenti in un pianto incontrollabile. In questo modo può distrarre i nemici approfittandone per scappare.

Se siete curiosi di vedere Grookey, Scorbunny e Sobble, potete guardare il trailer riportato in apertura. Quale di questi tre si avvicina di più ai vostri gusti? Fatecelo sapere nei commenti. Per saperne di più sul nuovo capitolo della serie in arrivo su Nintendo Switch il 15 novembre, potete gustarvi la nostra videoanteprima di Pokemon Spada e Scudo.