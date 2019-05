Pokemon Spada e Scudo: Grookey, Scorbunny e Sobble in stile Detective Pikachu

L'artista RJ Palmer è rimasto particolarmente colpito dall'aspetto estetico dei Pokemon di Detective Pikachu e per l'occasione ha deciso di rielaborare nello stesso stile anche i tre Starter di Pokemon Spada e Scudo, in arrivo a fine anno su Nintendo Switch.

Palmer si è quindi messo al lavoro per ricreare Grookey, Scorbunny e Sobble in stile Detective Pikachu, il risultato finale potete vederlo nella galleria qui sotto e nel video pubblicato in apertura della notizia. Pokemon Spada e Scudo hanno già ricevuto numerosi tributi dai fan: c'è chi ha immaginato Pokemon Shield e Sword per Game Boy e chi invece ha ricreato le carte 3D dei Pokemon Starter di ottava generazione.

Pokemon Spada e Pokemon Scudo per Nintendo Switch usciranno entro fine anno, al momento la casa di Kyoto non ha confermato alcuna data di lancio, per saperne di più dovremmo probabilmente attendere l'E3 di Los Angeles, martedì 11 giugno durante il suo Direct la compagnia svelerà probabilmente tutti i dettagli sull'uscita di Pokemon Spada e Scudo.