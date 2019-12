Pokémon Spada e Scudo, GTA Online e tanto altro in diretta su Twitch questa settimana

È la settimana pre-natalizia, per cui assicuratevi di aver fatto tutti i regali, di aver addobbato casa a dovere, ma soprattutto di ritagliarvi abbastanza tempo per seguire le nostre dirette sul canale Twitch di Everyeye.it!

Abbiamo infatti tanti appuntamenti da non perdere nei prossimi sette giorni, che incontreranno i gusti di tutti: dagli amanti degli sparatutto, con Rainbow Six Siege e Destiny 2, a quelli dei picchiaduro, con Street Fighter V, per poi dedicarci alle scorribande in rete con GTA Online.

Nel mezzo, tanti appuntamenti con i nostri formati come Q&A, domande e risposte, il Rotocalco videoludico 7 Giorni, e Cyberpunk Fever, il nostro percorso di avvicinamento a Cyberpunk 2077 (date un'occhiata alla nostra anteprima di Cyberpunk 2077 per approfondire ulteriormente).

Ricapitolando, ecco il programma della settimana:

Lunedì 16 dicembre

Ore 17:00 - Da Definire

Ore 21:30 - Rainbox Six Siege feat Kikachan87

Martedì 17 dicembre

Ore 16:00 - Q&A Domande e Risposte

Ore 21:00 - Destiny 2 feat GiornoGaming

Mercoledì 18 dicembre

Ore 10:00 - Colazione con Everyeye

Ore 17:00 - Alien Isolation per Nintendo Switch

Ore 21:00 - Da Definire

Giovedì 19 dicembre

Ore 17:00 - GTA Online: Colpo al Casinò Diamond

Ore 20:00 - 7 Giorni

Ore 21:00 - Destiny 2 feat GiornoGaming

Venerdì 20 dicembre

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Pokemon Spada e Scudo: Battlespot feat Cydonia

Ore 21:00 - Cyberpunk Fever: Rember Me con Be_Frankie

Sabato 21 dicembre

Ore 17:00 - Street Fighter V feat SchiacciSempre

Domenica 22 dicembre

Ore 17:00 - Star Citizen

Per seguire tutte le nostre live, iscrivetevi al canale Twitch di Everyeye.it, o guardatele anche in differita sul canale YouTube Everyeye On Demand.