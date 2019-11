Pokemon Spada e Scudo: guida box Pokemon, salvataggio automatico e soprannomi

Manca ancora qualche giorno all'arrivo di Pokemon Spada e Scudo per Nintendo Switch ma dopo aver pubblicato la guida ai Pokemon Starter vogliamo approfondire altri aspetti del gioco come il box Pokemon, i soprannomi e il salvataggio automatico.

Box Pokemon

Grazie a questo strumento sarà possibile depositare i Pokemon che non fanno parte della propria squadra. Tramite i Box del PC sparsi per Galar sarà possibile accedere alla lista Pokemon, l'accesso è consentito in qualsiasi luogo tranne nelle aree delle missioni Palestre Pokemon. Come ben sanno gli allenatori più esperti, questa opzione è molto utile per permettere sostituzioni immediate in caso di scontri difficili da affrontare con la propria squadra attuale.

Salvataggio Automatico

Il salvataggio automatico di Spada e Scudo è una delle novità non presente nei precedenti episodi della serie. Il salvataggio automatico viene attivato di default all'inizio dell'avventura, i punti di sospensione verranno gestiti in maniera autonoma dal gioco ad esempio entrando in una città o in particolari edifici.

L'opzione per il salvataggio automatico può essere disattivata dal meni delle opzioni, tuttavia ricordate che anche con questa funzionalità attiva sarà comunque possibile effettuare un salvataggio manuale in qualsiasi momento del gioco. Quando il gioco sta salvando in automatico, un messaggio apparirà sullo schermo, invitandovi a non spegnere la console o riavviare il gioco.

Soprannomi

Avete ricevuto un Pokemon senza soprannome tramite scambio? Nessun problema, in Pokemon Spada e Scudo è possibile rinominare i Pokemon privi di nome, tuttavia una volta scelto quest'ultimo non potrà più essere cambiato per nessun motivo.

Per cambiare il soprannome vi basterà interpellare un addetto alla reception in un qualsiasi Centro Pokemon di Galar. Ricordatevi in ogni caso che se il Pokemon ricevuto tramite scambio ha già un nome questo non potrà essere modificato.