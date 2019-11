Pokemon Spada e Scudo: Guida ai nuovi strumenti Menta, Integratori, Mosse Uovo e Caramelle

Dopo avervi spiegato come funzionano box Pokemon, salvataggi automatici e soprannomi, in questa guida di Pokemon Spada e Scudo vedremo a cosa servono la Menta, gli Integratori Speciali, le Caramelle Esperienza e le Mosse Uovo, vale a dire i nuovi strumenti introdotti nei due giochi per Switch.

Oltre ai classici oggetti come le pozioni e gli antidoti, in Pokemon Spada e Scudo sarà possibile utilizzare una serie di nuovi strumenti e funzioni per allenare i Pokemon. Stiamo parlando della Menta, degli Integratori Speciali, delle Caramelle Esperienza e delle Mosse Uovo. Di seguito vi spieghiamo a cosa servono e come funzionano.

Menta

Questi strumenti hanno l'abilità di far aumentare più rapidamente determinate statistiche dei vostri Pokemon. Ogni mostriciattolo ha una sua natura, la quale influenza la velocità con cui aumentano le sue statistiche quando lo allenate. Dando della Menta a un Pokemon, alcuni dei suoi valori di crescita subiranno dei cambiamenti. La natura del Pokemon, tuttavia, rimarrà inalterata.

Integratori Speciali

Alcune bevande nutrienti come Proteine e Ferro aumentano i punti base dei Pokemon, che a loro volta aiutano a far crescere più velocemente le statistiche stesse delle creature. Finora non era possibile dare più di un certo numero di questi strumenti a un mostriciattolo. In Pokemon Spada e Scudo, invece, potrete aumentare al massimo i punti base di un Pokemon usando solo gli Integratori Speciali. Se due creature sono della stessa specie e uno ha più punti base dell'altro, quello con più punti diventerà più forte quando lo allenate.

Caramelle Esperienza

Normalmente, i vostri Pokemon salgono di livello quando combattono sul campo di battaglia. In alternativa, in Pokemon Spada e Scudo sarà possibile fargli guadagnare punti esperienza senza lottare, dando loro in pasto le Caramelle Esperienza. Queste caramelle speciali sono ottenibili nei Raid Dynamax, e vi consentono di far salire di livello i vostri Pokemon in pochi istanti.

Mosse Uovo

Un Pokemon nato da un Uovo potrebbe conoscere delle mosse insolite chiamate mosse Uovo. Si tratta di mosse che in genere il Pokemon non è in grado di imparare nei modi tradizionali, vale a dire salendo di livello o usando MT. Se affidate due Pokemon della stessa specie all'Ostello Pokemon e uno di loro conosce una mossa Uovo, sarà possibile farla imparare all'altro, a patto che quest'ultimo conosca al massimo tre mosse.

Siete pronti a vivere la nuova avventura Pokemon ambientata nella regione di Galar? Se ancora siete indecisi su quale delle due versioni del gioco scegliere, ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida alle differenze tra Pokemon Spada e Scudo, con la lista di tutte le creature e i capipalestra esclusivi dei due giochi.