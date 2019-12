Pokemon Spada e Scudo: la guida strategica ufficiale contiene 64 errori

Scusandosi con i fan per l'inconveniente, The Pokemon Company ha dichiarato con un comunicato stampa che la guida strategica ufficiale giapponese di Pokemon Spada e Scudo contiene ben 64 errori. La compagnia ha spiegato quali.

Non sono poche le sviste e le imprecisioni presenti nella guida strategica ufficiale di Pokemon Spada e Scudo pubblicata in Giappone. Per la precisione gli errori sono in tutto 64, e riguardano soprattutto le mosse apprendibili dai Pokemon durante i vari stadi evolutivi.

Oltre a scusarsi con i fan e con gli acquirenti della guida ufficiale, The Pokemon Company si è premurata di pubblicare la lista degli errori (solo in lingua giapponese) contenuti nella guida. Nessun cenno, invece, alla possibilità di rimborsare o sostituire la guida acquistata dai clienti. Non è ancora chiaro, inoltre, se questi errori sono presenti solo nella versione giapponese della guida, oppure se sono inclusi a loro volta (anche solo in parte) nelle edizioni tradotte nelle varie lingue, tra cui quella italiana.

Ricordiamo che Pokemon Spada e Scudo sono i due nuovi giochi della serie per Nintendo Switch ambientati nella regione di Galar. Per saperne di più sui giochi, potete leggere la nostra recensione di Pokemon Spada e Scudo.