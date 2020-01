Pokémon Spada e Scudo guidano classifiche di vendita di Famitsu per settimane: è record!

A cadenza periodica, Famitsu, noto magazine nipponico, diffonde una propria classifica relativa alle vendite totalizzate dalle diverse produzioni videoludiche nel Paese del Sol Levante.

La tradizione ha preso il via nell'ormai lontano 1995 e, da allora, diversi titoli si sono dimostrati capaci di mantenere la testa della classifica per diverse settimane consecutive. Pokémon Diamante e Pokémon Perla, in particolare, avevano ottenuto il già notevole risultato di otto settimane al vertice dei dati di vendita forniti da Famitsu. In seguito, diversi altri titoli hanno conseguito grandi risultati in Giappone, senza tuttavia riuscire a scalfire questo record. Un esempio può essere rappresentato da Super Smash Bros Ultimate: l'apprezzato picchiaduro Nintendo ha infatti ceduto la prima posizione in classifica dopo averla occupata per ben cinque settimane.



Ebbene, ora il record è stato ufficialmente infranto! A rubare lo scettro a Pokémon Diamante e Perla sono infatti intervenuti altri due titoli di casa Game Freak: Pokémon Spada e Pokémon Scudo, in grado di vendere ben tre milioni di copie nel Sol Levante. La coppia di esclusive per Nintendo Switch hanno infatti recentemente festeggiato la propria nona settimana consecutiva ai vertici dei dati di vendita riportati da Famitsu.



Secondo quanto segnalato dal magazine, i due titoli guidano anche la classifica dei cento giochi più venduti in Giappone nel 2019.