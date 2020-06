Pokémon Spada e Scudo: l'identità di Ball Guy è stata in parte rivelata in Twilight Wings

Come gli Allenatori di Galar ben sanno, con Pokémon Spada e Scudo è stato introdotto un nuovo personaggio identificato con il nome Ball Guy, che funge da mascotte per la Pokémon League della regione. Si chiama in questo modo per il semplice motivo che indossa una grossa Poké Ball che gli copre la testa.

Da novembre i giocatori s'interrogano sulla sua reale identità, e adesso sembra finalmente essere arrivato un indizio concreto. In una scena dell'ultimo episodio dell'anime Pokémon Twilight Wings, fuori a un bar si vede un uomo seduto di spalle vestito esattamente come Ball Guy, e tutti sono concordi nel ritenere che si tratti proprio della mascotte. Nonostante il viso non sia visibile, si può chiaramente vedere che ha i capelli biondi. Sulla base di questi indizio, alcuni sospettano che Ball Guy sia... Bob! Trovate una compativa in calce a questa notizia. Cosa ne pensate al riguardo? Secondo voi le supposizioni sono giuste?

Prima di salutarvi, ricordiamo che recentemente è stata annunciata la data d'uscita de L'isola solitaria dell'armatura, prima espansione di Pokémon Spada e Scudo, che per fortuna non è affatto lontana. Contemporaneamente, sono stati svelati nuovi Pokémon leggendari, forme regionali e creature Gigamax.