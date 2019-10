Pokemon Spada e Scudo: immagini in-game per i Leggendari Zacian e Zamazenta

Come ogni altra prima di lei, anche l'Ottava Generazione di Pokémon introdurrà nell'universo della serie nuove creature leggendarie: all'interno dei prossimi capitoli della saga, gli Allenatori potranno infatti incontrare Zacian e Zamazenta.

Sui due nuovi Pokémon non sono state ad ora diffuse molte informazioni: ad esempio, non è ancora noto quale sarà il loro Tipo di appartenenza. In attesa di scoprire nuovi dettagli, i negozi giapponesi offrono l'occasione di dare un primo piccolo sguardo a quello che sarà l'aspetto in-game di Zacian e Zamazenta.



Nella terra del Sol Levante sono infatti disponibili per l'acquisto delle particolari Donwload Card di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, sulle quali sono presenti alcune immagini di anteprima dei due titoli. In particolare, sul retro di queste ultime, sono impressi alcuni scatti che ritraggono il mondo di gioco. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, nell'angolo superiore destro di entrambe le Card, possiamo avvistare proprio Zacian, per Pokémon Spada, e Zamazenta, per Pokémon Scudo.



Vi ricordiamo che le due nuove produzioni Game Freak approderanno in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 15 novembre: avete già deciso quale delle due creature leggendarie di Ottava Generazione preferite? Per scoprire tutte le informazioni ad ora disponibili sul gameplay, vi rimandiamo al nostro provato di Pokémon Spada e Scudo, a cura di Francesco "Cydonia" Cilurzo.