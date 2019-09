Pokemon Spada e Scudo introducono il Pokecampeggio: tutti i dettagli sulla nuova meccanica

Dopo averci presentato le Stazioni Ferroviarie della Regione di Galar, gli sviluppatori di Game Freak hanno presentato un ulteriore elemento distintivo di Pokemon Spada e Pokemon Scudo.

Nel corso dell'ultimo Nintendo Direct è stato infatti mostrato un nuovo trailer dedicato ai due giochi, durante il quale è stata svelata una nuova meccanica di gioco: il Pokecampeggio. Quest'ultimo incorpora al suo interno alcune feature interessanti, che permetteranno ai giocatori di interagire con i propri Pokemon e con altri Allenatori della Regione di Galar.

Dedicarsi al Pokecampeggio rappresenta un'occasione per trascorrere del tempo con i Pokemon parte della propria squadra. Sarà ad esempio possibile giocare con i nostri compagni tramite l'utilizza di diversi giocattoli, tra cui palle e Pokegingilli. Durante il Pokecampeggio il nostro Allenatore potrà inoltre improvvisarsi chef, dedicandosi alla preparazione di svariate tipologie di curry. Modificando gli ingredienti, potremo cucinare versioni differenti del piatto, che andranno a completare un...Currydex!



Nelle Terre Selvagge, il Pokecampeggio diventa anche un'occasione per interagire con altri giocatori. Tramite comunicazione locale o connessione a Internet, potremo avvistare altre tende e decidere di far visita ai loro proprietari, accompagnati da uno dei Pokemon della nostra squadra. Con questa funzione, fino a un massimo di quattro Allenatori potranno giocare con i propri Pokemon o dedicarsi alla preparazione del curry.



In chiusura, vi ricordiamo che durante il Nintendo Direct sono stati presentati alcuni nuovi Pokemon di Ottava Generazione.