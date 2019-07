Pokémon Spada e Scudo introdurranno l'evoluzione regionale di Farfetch'd?

La presentazione delle meccaniche Dynamax e Gigamax ha riportato in auge alcuni vecchi rumor riportati da un fonte anonima lo scorso maggio su Reddit. L'utente in questione, infatti, ha svelato le due suddette funzionalità diverse settimane prima del loro reale annuncio.

Per tale motivo, adesso stiamo vedendo le sue dichiarazioni, inizialmente prese sotto gamba dai più, sotto una nuova luce. Tra un dettaglio e l'altro, ad esempio, ha parlato delle possibili evoluzioni dei tre Pokémon starter (Sobble, Scorbunny e Grookey), oltre che di Farfetch’d, che potrebbe finalmente ricevere la sua prima evoluzione regionale.

Il mostriciattolo simile ad un'anatra di tipo Normale/Volante, nonostante sia stato introdotto anni fa nell'ambito della prima generazione, non ha mai avuto l'opportunità di evolversi. Stando a quanto dichiarato dall'utente anonimo, questa situazione sarebbe destinata a cambiare, dal momento che in Pokémon Spada e Scudo Farfetch’d potrebbe evolversi in Sirfetch’d. Il prefisso "Sir", tra l'altro, sembrerebbe essere in linea con il tema cavalleresco che i ragazzi di Game Freak intendono esplorare nella nuova coppia di giochi. Abbiamo già avuto modo di conoscere, ad esempio, il nuovo mostriciattolo Corviknight. Dopotutto, il buon Farfetch'd sembra già avere l'attitudine da cavaliere, visto che impugna un gambo di porro come se fosse una spada!

Si tratta di un'ipotesi decisamente suggestiva, che renderebbe i fan del Pokémon anatra decisamente felici. In ogni caso, vi consigliamo di prendere queste informazioni con le pinze, visto che al momento non risultano essere corroborate da un annuncio ufficiale.