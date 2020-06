Pokémon Spada e Scudo, Isola dell'Armatura: come far evolvere Slowpoke in Slowbro di Galar

Tra i nuovi Pokémon dell'espansione Isola Solitaria dell'Armatura, primo DLC del pass di Spada e Scudo, figurano anche Slowpoke e Slowbro di Galar. Se il primo può essere catturato, il secondo si può ottenere solo ed esclusivamente facendo evolvere la lenta creatura viola. Scopriamo quindi come fare per far evolvere Slowpoke in Slowbro di Galar.

Non catturare Slowpoke prima di iniziare l'espansione è praticamente impossibile, dal momento che alla stazione vi verrà data l'opportunità di catturarlo (a patto che abbiate acquistato il DLC). Se il Pokémon fa parte della vostra collezione e volete farlo evolvere, allora dovete completare una quest specifica che si può ottenere parlando con un NPC femminile su un'isola del Mar Ginnico. Parlate con la ragazza, la quale chiederà al vostro alter ego digitale di esplorare il mondo di gioco in cerca di Rami Galarnoce (8, per la precisione). Una volta recuperati gli oggetti, portateli alla ragazza per ricevere la Fascia Galarnoce, uno speciale oggetto che, dato a Slowpoke, lo farà trasformare in Slowbro.

