Pokemon Spada e Scudo, Isola dell'Armatura: come ottenere gratis le creature del DLC

Non avete ancora acquistato il pass di espansione di Pokémon Spada e Scudo ma volete ugualmente utilizzare alcune delle creature introdotte (o reintrodotte) con il DLC l'Isola Solitaria dell'Armatura? Sappiate allora che esiste qualche trucco per aggiungere i nuovi Pokemon alla propria collezione.

Trasferimento dai precedenti titoli

Se avete catturato uno dei Pokémon di prima generazione reintrodotti con il nuovo DLC in Let's Go Pikachu o Let's Go Eevee, potete utilizzare l'applicazione Pokémon Home per recuperarli e trasferirli nel nuovo gioco. Tutti gli altri Pokemon possono invece essere recuperati tramite la Banca Pokemon su Nintendo 3DS.

Scambio

Un altro modo per entrare in possesso dei Pokémon esclusivi dell'Isola dell'Armatura è proprio quello di effettuare degli scambi con gli allenatori che hanno accesso al DLC e sono disposti a cedervi qualcuno dei loro Pokémon. In questo caso vi suggeriamo di sfruttare a vostro vantaggio il GTS (Global Trade System), lasciando una creatura di cui volete liberarvi e selezionando quella che vorreste ricevere in cambio.

Raid online

Se avete un abbonamento attivo al servizio Nintendo Online, potete partecipare ai raid contro versioni Dynamax dei Pokémon esclusivi del DLC anche senza aver acquistato il pass di espansione. Nel caso in cui la lotta dovesse concludersi positivamente per voi, avrete l'opportunità di catturare il Pokémon sconfitto e aggiungerlo alla vostra collezione.

