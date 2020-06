Pokemon Spada e Scudo, Isola Armatura: come ottenere Kingdra

Con l'Isola Solitaria dell'Armatura, la prima delle espansioni di Pokémon Spada e Scudo, GameFreak ha reintrodotto nell'esclusiva Nintendo Switch il vecchio Seadra e la sua evoluzione Kingdra. Scopriamo insieme come catturare la creatura e farla evolvere.

Per catturare Seadra dovete recarvi a Mar Lineapelago, per la precisione nelle acqua che bagnano l'isola a nord-ovest (qui sotto trovate una mappa con la posizione esatta del luogo da raggiungere per trovare il Pokémon). Armatevi di Ultra Ball e andate un po' in giro fino a quando non vi imbatterete in un esemplare di Seadra e riuscirete a catturarlo. A questo punto dovete armarvi spostarvi nuovamente per entrare in possesso dello strumento chiamato Squama Drago, che si può trovare in un'isoletta proprio a nord-est rispetto al luogo in cui avete catturato Seadra e che, anche in questo caso, abbiamo segnato sulla mappa che trovate in allegato alla guida.

L'ultimo passaggio per avviare l'evoluzione in Kingdra consiste nel somministrare a Seadra la Squama Drago per poi scambiarlo con un vostro amico: solo in questo modo si attiverà il processo d'evoluzione, dopo il quale l'amico che ha ricevuto il Pokémon potrà restituirvelo nella sua forma definitiva.

