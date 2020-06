Pokemon Spada e Scudo, Isola Armatura: come trovare i 150 Diglett di Alola

Nell'espansione Isola Solitaria dell'Armatura di Pokémon Spada e Scudo è presente una simpatica quest secondaria legata alla raccolta di ben 150 Diglett di Alola nascosti in giro per la nuova mappa di gioco. Scopriamo insieme come trovare questi Pokemon ed ottenere un bel po' di ricompense.

La quest vi verrà assegnata dal bizzarro allenatore di Diglett proprio fuori dal e, una volta attiva, non dovete far altro che andare alla ricerca di ognuno dei 150 mostriciattoli. Trovarli non è semplice, ma osservando attentamente l'ambiente circostante potreste notare il ciuffo tipico della creatura, così da sapere esattamente la sua posizione. Se faticate a trovarli tutti, potete sempre dare un'occhiata al video qui sopra, in cui viene svelata la posizione di ognuno dei Diglett di Alola.

Ecco le ricompense che si possono ottenere raccogliendo tutti questi "collezionabili":

5 Diglett: Meowth di Alola

Meowth di Alola 10 Diglett: Slowpoke di Kanto

Slowpoke di Kanto 20 Diglett: Vulpix di Alola

Vulpix di Alola 30 Diglett: Sandshrew di Alola

Sandshrew di Alola 40 Diglett: Raichu di Alola

Raichu di Alola 50 Diglett: Marowak di Alola

Marowak di Alola 75 Diglett: Exeggutor di Alola

Exeggutor di Alola 100 Diglett: Rowlet, Litten o Popplio

Rowlet, Litten o Popplio 150 Diglett: Diglett di Alola

Sappiate che non basta raggiungere una determinata cifra di Diglett per ottenere una ricompensa, ma è necessario recarsi nell'area adiacente al dojo per parlare con l'allenatore dei Diglett e riscattare i premi che vi spettano. Va inoltre precisato che al raggiungimento dei 100 Diglett non potrete scegliere quale Pokémon ricevere, ma sarà il gioco a farlo per voi in base al tipo dello starter selezionato: per ottenere gli altri due dovrete quindi ricorrere agli scambi.

Avete già letto la nostra guida su come far evolvere Slowpoke in Slowbro di Galar?