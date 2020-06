Pokemon Spada e Scudo, Isola dell'Armatura: primi pareri di Cydonia sul DLC

Sono ormai trascorsi diversi giorni dal debutto dell'Isola Solitaria dell'Armatura, il primo contenuto aggiuntivo del Pass di Espansioni di Pokémon Spada e Scudo. Se siete curiosi di scoprire i primi commenti di Francesco "Cydonia" Cilurzo su questo DLC, allora non perdetevi il nostro nuovo video.

Il filmato allegato alla notizia non è altro che la replica della diretta andata in onda lo scorso venerdì pomeriggio sul canale Twitch di Everyeye e durante la quale il buon Cydonia ha dato qualche parere sui contenuti presenti nell'Isola Solitaria dell'Armatura, espansione che introduce una nuova mappa esplorabile e tantissimi nuovi Pokémon da catturare, molti dei quali appartengono alle precedenti generazione. Dopo aver giocato l'espansione per ben 24 ore, Cydonia ha dato numerosi giudizi a caldo su svariati aspetti dei contenuti appena introdotti, rispondendo nel frattempo a numerose domande poste dagli utenti.

Sapevate che Nintendo sta procedendo al rimborso del Pass di Pokemon Spada e Scudo per gli utenti che hanno acquistato la versione sbagliata? Vi ricordiamo inoltre che sulle nostre pagine trovate la guida su come far evolvere Slowpoke in Slowbro di Galar nell'isola Solitaria dell'Armatura di Pokemon Spada e Scudo.