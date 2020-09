Pokemon Spada e Scudo: la Landa Corona sarà piena di Pokémon Leggendari!

Con l'annuncio della data d'uscita di Le Terre Innevate della Corona, gli autori di Game Freak si apprestano a rimpolpare l'universo di Spada e Scudo con tanti Pokémon Leggendari per esaudire uno dei sogni ricorrenti degli appassionati dell'esclusiva Nintendo Switch.

L'esplorazione della Landa Corona, l'area innevata che farà da sfondo al secondo e ultimo DLC del Pass Espansione di Pokemon Spada e Scudo, darà modo agli aspiranti Allenatori di cimentarsi in una serie di sfide che avranno per protagonisti, appunto, i Pokémon Leggendari.

Questa schiera di creature provenienti dai passati capitoli di questa iconica serie daranno del filo da torcere a chiunque oserà catturarle. Per poter ingaggiare battaglia contro queste creature leggendarie, basterà cimentarsi nelle Avventure Dynamax e addentrarsi nelle aree più pericolose e segrete della Landa Corona, come le sue misteriose grotte. Come per i contenuti veicolati con la precedente espansione dell'Isola Solitaria dell'Armatura, anche stavolta Game Freak ha reso esclusivi determinati Pokemon Leggendari per le edizioni Spada e Scudo del titolo.

A chi ci segue, ricordiamo che Le Terre Innevate della Corona saranno accessibili a partire dal 23 ottobre su Nintendo Switch e che, sin da adesso, è possibile riscattare gratis dei bonus per Pikachu con protagonisti diversi elementi di equipaggiamento e personalizzazioni dedicate ad Ash.