Pokémon Spada e Scudo, Le Terre Innevate della Corona: Leggendari e grandi sfide in arrivo

Dopo aver accolto le novità della prima espansione di Pokémon Spada e Scudo, gli Allenatori che hanno visitato l'Isola dell'Armatura possono prepararsi a grandi sfide tra le lande de Le Terre Innevate della Corona.

Il secondo DLC proposto dal Pass Espansioni dei titoli Game Freak promette infatti una nuova ondata di sfide e contenuti. Sul fronte narrativo, i giocatori potranno affrontare una campagna principale volta a presentare e introdurre la nuova area. Protagonista del racconto sarà il mistero che ammanta Calyrex, nuovo Pokémon Leggendario che sembra aver rivestito un ruolo centrale nella storia della Regione di Galar. Ma non si tratta dell'unica creatura mitica che gli Allenatori possono attendersi di incontrare ne Le Terre Innevate della Corona.

Ad attenderli, i giocatori troveranno nel DLC anche un misterioso albero cremisi, presso il quale risiedono nientemeno che le forme di Galar di Articuno, Zapdos e Moltres, i tre uccelli leggendari di Pokémon Oro e Argento. Una volta avvistati, questi ultimi si disperderanno nella Regione di Galar, dove sarà necessario dar loro la caccia. Inoltre, le Avventure Dynamax consentiranno di catturare ulteriori Pokémon Leggendari in Raid a quattro giocatori all'interno dei quali si combatterà con un Pokémon non parte della propria squadra, ma generato in maniera randomica dal titolo. Infine, gli Allenatori in cerca di sfide potranno competere nello Star Tournament di Galar: un torneo a coppie in cui potremo essere affiancati da personaggi chiave di Pokémon Spada e Scudo.