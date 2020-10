Pokemon Spada e Scudo: Le Terre Innevate della Corona, la recensione di Cydonia

Con Le Terre Innevate della Corona, si chiude ufficialmente il supporto post lancio di Pokemon Spada e Scudo: ma come se la cava il secondo e ultimo DLC? Ecco la video recensione di Cydonia.

L'atto finale dell'esperienza post-lancio promessa da Game Freak è la perfetta rappresentazione del percorso intrapreso dagli sviluppatori giapponesi nella creazione di Pokemon Spada e Scudo. Una volta approdati nella Landa Corona, basta davvero poco per accorgersi della ricchezza di contenuti e di elementi di gameplay interessanti a cui poter accedere, il tutto in perfetta continuità con quanto vissuto nell'avventura originaria e nell'espansione precedente.

L'impegno profuso da Game Freak supera così le maggiori problematiche evidenziate nel titolo primigenio, dimostrando una particolare cura nella realizzazione dei modelli 3D dei Pokemon, una maggiore caratterizzazione dei Leggendari e nell'offerta contenutistica delle Avventure Dynamax.

Solo con il tempo, però, capiremo se la strada tracciata dagli autori nipponici farà da apripista per i prossimi capitoli della serie nintendiana di The Pokémon Company. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Le Terre Innevate della Corona a firma di Cydonia.