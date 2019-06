Pokemon Spada e Scudo: i leak dell'E3 svelano nuovi dettagli sui personaggi

Il recente Pokemon Direct ha svelato tante informazioni sul gameplay di Pokemon Spada e Scudo ma non ha rivelato particolari dettagli sui personaggi e sulla storia. I nuovi rumor provenienti dall'E3 di Los Angeles vanno proprio in questa direzione e ci aiutano a colmare questa lacuna.

In base alle informazioni raccolte da una fonte che preferisce rimanere nell'anonimato per non subire il medesimo destino accorso alla famosa leaker Sabi, nel corso dell'avventura dovremo scontrarci con cinque Allenatori, tre de quali sono già stati annunciati (Hop, Bede e Marnie) e uno, di nome Opal, dovrebbe guidare una Palestra per Pokemon di tipo Fata.

La gang principale del gioco sarà quella del Team Yell: per poter prendere parte alle sfide delle palestre, dovremo ottenere l'approvazione da parte dei membri anziani di questo team, e più precisamente dalla presidente Rose e dalla sua segretaria Oleana.

Quanto al Dynamax, questo misterioso fenomeno che interesserà tutti i Pokemon dovrebbe introdurre un altro concetto, il "Gigantamaxing", che suggerisce una modifica al look e alle dimensioni dei Pokemon. Tra le creature citate dal leak troviamo poi i Pokemon con evoluzioni regionali (come i Farfechtd che si trasformeranno in Sirfechtd) e gli scoiattoli Skwovet e Greedunt che ci attaccheranno se cercheremo di rubare le loro bacche dagli alberi.

Nell'attesa di ricevere una conferma o una smentita da parte degli autori di Game Freak, vi ricordiamo che la data di lancio di Pokemon Spada e Scudo è stata recentemente fissata al prossimo 15 novembre in esclusiva su Nintendo Switch.