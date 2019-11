Pokémon Spada e Scudo: un leak svela le evoluzioni degli starter e nuove creature

Nelle ultime ore è spuntato in rete un nuovo leak di Pokémon Spada e Scudo che mostra per la prima volta l'aspetto delle evoluzioni di due dei tre starter e di nuove creature che possono essere catturate nella regione di Galar.

Le immagini, pubblicate su Reddit, ritraggono le evoluzioni di Sooble e Grookey, mentre non vi è traccia del secondo stato evolutivo di Scorbunny, il Pokémon starter di tipo fuoco. Come potete vedere negli scatti, evidentemente off-screen, l'evoluzione di Grookey combatte impugnando due bastoni di legno, mentre quella di Sobble ha un aspetto molto simile alla sua forma base, anche se le varie zampe sono colorate di verde e non più di blu.

Tra le altre immagini possiamo inoltre vedere un tenero Pokémon giallo e verde dall'aspetto simile a quello di un elefante, quella che sembra la versione di Galar di Meowth e Perrseker, ovvero la possibile evoluzione del Meowth di Galar.

Prima di lasciarvi agli scatti in questione, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 15 novembre 2019 in esclusiva su Nintendo Switch. Oltre al gioco è in arrivo anche una versione a tema Pokémon Spada e Scudo di Nintendo Switch Lite.

Sapevate che il creatore di Undertale ha composto un brano della colonna sonora di Pokémon Spada e Scudo?