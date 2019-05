Pokémon Spada e Scudo: un leak svela le nuove evoluzioni e 133 Pokémon?

Sta facendo rapidamente il giro del mondo, un importante rumor per quanto riguarda Pokémon Spada e Scudo, i nuovi videogame sulle celebri creaturine, in arrivo su Nintendo Switch. Un leak infatti parrebbe aver svelato l'elenco dei 133 Pokémon presenti nella regione di Galar.

Oltre alla lista dei nuovi Pokémon troviamo anche alcune evoluzioni legate ai pokémon di vecchia generazione, tra cui troviamo Quakeon da Eevee, Titaneon da Eevee, Graboon da Passimian, Dunsprite da Dunsparce e Currachnid da Galvantula.

Per quanto riguarda il resto dei Pokémon è ovviamente confermato il primo di nuova generazione, Meltan, altrettanto ovviamente i tre starter di Pokémon Spada e Scudo che abbiamo imparato a conoscere negli scorsi mesi, Joypu, Weasense, Ibrisk e tantissimi altri, fino a terminare con il misterioso Pokémon Mitico di questa generazione.

Potete trovare l'elenco completo nell'immagine in calce alla news. Ricordiamo però che si tratta di un leak, per cui al momento non c'è niente di ufficiale ed anzi, c'è il rischio che l'immagine che troverete si riveli poi un clamoroso fake, per cui prendetelo con il proverbiale grano salis.

Come che sia, presumibilmente non manca molto per ricevere una conferma o una smentita, visto che il Pokémon Direct della settimana prossima potrebbe far chiarezza a riguardo o addirittura svelare ulteriori informazioni.