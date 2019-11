Pokémon Spada e Scudo: un leak svela la presenza di Pokemon e forme Gigantamax inedite

Il lancio di Pokémon Spada e Scudo è previsto per venerdì e tuttavia continuano ad emergere leak interessanti. I dataminer sono riusciti ad individuare l'inedita presenza di alcuni Pokémon, oltre a nuove forme Gigantamax. Ovviamente se non volete rovinarvi la sorpresa e rischiare spoiler, fermatevi qui.

A discapito dei leak che hanno svelato il contenuto del Pokédex di Pokémon Spada e Scudo, i dataminer hanno trovato una lista di Pokémon che non sono stati confermati. La presenza di questi file non ne certifica la presenza in-game, dato probabilmente i suddetti Pokémon potrebbero essere solo trasferibili o bloccati in vista di eventi futuri. Ecco la lista completa:

[001] – Bulbasaur

[002] – Ivysaur

[003] – Venusaur

[007] – Squirtle

[008] – Wartortle

[009] – Blastoise

[150] – Mewtwo

[151] – Mew

[251] – Celebi

[385] – Jirachi

[638] – Cobalion

[639] – Terrakion

[640] – Virizion

[643] – Reshiram

[644] – Zekrom

[646] – Kyurem

[647] – Keldeo

[722] – Rowlet

[723] – Dartrix

[724] – Decidueye

[725] – Litten

[726] – Torracat

[727] – Incineroar

[728] – Popplio

[729] – Brionne

[730] – Primarina

[789] – Cosmog

[790] – Cosmoem

[791] – Solgaleo

[792] – Lunala

[800] – Necrozma

[802] – Marshadow

[807] – Zeraora

[808] – Meltan

[809] – Melmetal

Inoltre, sono state trovate alcune forme Gigantamax non ancora annunciate per Machamp, Snorlax, Melmetal, Orbeetle, Sandaconda e Toxtricity. L'aggiunta di Melmetal è particolarmente interessante dato il Pokémon in questione non è stato pensato per essere incluso nel Pokedex di Galar. La domanda quindi si pone spontanea: i leak precedenti erano incompleti o Game Freak aggiungerà nuovi Pokémon in futuro?

L'ultimo trailer giapponese di Pokémon Spada e Scudo ha svelato alcuni Pokemon inediti. Non manca molto per scoprire se i leak verranno confermati. Nel frattempo potete leggere il provato di Pokémon Spada e Scudo sulle pagine di Everyeye.