In Pokemon Spada e Scudo ci sarà un Leggendario malvagio? Noto rumor cita 'Eternatus'

Game Freak e Nintendo hanno recentemente condiviso con il pubblico nuovi dettagli relativi ai prossimi capitoli della serie Pokemon: gli annunci hanno portato la community a dedicarsi ad una nuova analisi di un vecchio rumor.

Pubblicato sulla piattaforma 4chan ad opera di un utente anonimo, un particolare post contenente diverse presunte informazioni legate a Pokemon Spada e Pokemon Scudo sta ora raccogliendo nuovamente l'attenzione da parte della community legata alle creature Game Freak. Alcuni degli elementi riportati al suo interno hanno infatti trovato conferma nelle ultime informazioni ufficiali legate ai due titoli: tra questi, il recente annuncio di Sirfetch'd. Nel post apparso su 4chan venivano inoltre citate meccaniche legate alla possibilità di dedicarsi al campeggio per giocare coi Pokemon o la possibilità di cucinare del curry: dettagli poi svelati con l'annuncio del Pokecampeggio.



L'insieme di questi elementi, come detto, ha spinto diversi utenti a consultare nuovamente quanto riportato all'interno dell'ormai noto leak. In particolare, all'interno di quest'ultimo, troviamo riferimenti ad un misterioso Pokemon "leggendario malvagio". Su quest'ultimo non vengono tuttavia offerti molti dettagli: il post ne riporta infatti esclusivamente il presunto nome: "Eternatus". Che sia dunque previsto un ulteriore Pokemon Leggendario per Spada e Scudo, oltre ai già noti Zacian e Zamazenta?



Vi invitiamo a ricordare che il dettaglio riportato su 4chan resta comunque da considerarsi un rumor: non è infatti giunta ad ora alcune conferma ufficiale in merito. Per scoprire se Game Freak ha ideato un terzo Leggendario per Pokemon Spada e Scudo, non resta dunque che attendere eventuali nuove informazioni!