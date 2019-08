Pokemon Spada e Scudo, Linoone avrà una nuova evoluzione: Obstagoon

Nella giornata di ieri The Pokemon Company ha svelato nuove informazioni su Pokemon Spada e Scudo, presentando le forme di Galar. Tra queste nuove forme regionali troviamo Linoone di Galar, che per l'occasione ha ricevuto anche una nuova evoluzione: Obstagoon. Vediamolo in azione.

Come visto in Pokemon Sole e Luna, anche in Pokemon Spada e Scudo alcune creature saranno influenzate dall'ambiente circostante, assumendo una nuova forma regionale. Nella fattispecie, nei due nuovi capitoli della serie in arrivo su Nintendo Switch potremo incontrare le forme di Galar, all'interno della nuova regione che farà da sfondo all'avventura di Spada e Scudo.

Tra le forme di Galar troviamo Zigzaagon e Linoone, con quest'ultimo che sarà in grado di evolversi in un nuovo Pokemon: stiamo parlando di Obstagoon, la nuova forma evolutiva in cui Linoone sarà in grado di trasformarsi.

Obstagoon sarà un Pokemon di tipo Buio/Normale, e ha tutto l'aspetto di essere piuttosto potente in battaglia. Potete vederlo in azione nel trailer riportato in cima alla notizia, e dargli uno sguardo ravvicinato nello screenshot proposto a fondo pagina.

Lasciandovi alla visione del filmato, ricordiamo che Pokemon Spada e Scudo sono attesi in uscita il 15 novembre su Nintendo Switch. Per saperne di più sui due giochi, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Pokemon Spada e Scudo.