Pokémon Spada e Scudo: la lista dei nuovi Pokemon del DLC Le Terre Innevate della Corona

Con il secondo DLC del Season Pass di Pokemon Spada e Scudo sono state fatte aggiunte interessanti al Pokédex. Ecco una lista di tutti i nuovi Pokémon, anche Leggendari, che potete trovare e catturare nelle Terre Innevate della Corona.

Proprio come il primo DLC di Pokémon Spada e Scudo, L'Isola solitaria dell'Armatura, la nuova espansione Le Terre Innevate della Corona offre tante nuove funzionalità e ore di gioco. In questo paesaggio innevato potrete trovare molti nuovi Pokémon, anche Leggendari, e sono stati aggiunti alcuni Pokémon di forma Galar e altri esclusivi da trovare sull'Isola Armatura.



Le Terre Innevate ripropone ben 119 Pokémon extra; le nuove aggiunte sono 5 in totale, mentre le forme Galar di creature esistenti sono 4. La maggior parte delle nuove aggiunte è di tipo Leggendario, e va ad arricchire ulteriormente il già vastissimo roster che Le terre Innevate ha incluso nel DLC. Molti dei nuovi Pokémon sono stati rivelati nei vari trailer rilasciati finora, ma Nintendo ha sempre un paio di assi nella manica. Alcuni dei Pokémon che fanno il loro debutto nella seconda parte del pass, infatti, non sono mai stati visti prima dell'uscita del DLC.

Nuove forme di Galar in Terre Innevate della Corona

Articuno forma di Galar

Zapdos forma di Galar

Moltres forma di Galar

Slowking forma di Galar

Pokémon di ritorno ne L'Isola Solitaria dell'Armatura

Squirtle

Wartortle

Blastoise (e Gigantamax)

Bulbasaur

Ivysaur

Venasaur (e Gigantamax)

Fletchling?

Fletchinder?

Talonflame

Horsea?

Seadra?

Kingdra

Psyduck

Golduck

Happiny?

Chansey

Blissey

Azurill

Marill?

Azumarill?

Dedenne

Zorua

Zoruark?

Rockruff?

Lycanroc

Larvesta?

Volcarona

Magnemite?

Magneton?

Magnezone

Mienfoo?

Mienshao

Shinx?

Luxio?

Luxray

Tauros

Scyther

Scizor?

Druddigon

Whismur

Loudred

Exploud?

Sandile

Krokorok?

Krookodile?

Exeggcute?

Exeggutor

Tangela?

Tangrowth

Poliwag?

Poliwhirl

Poliwrath?

Politoed

Kangaskhan

Emolga

Skrelp?

Dragalge

Bouffalant

Staryu

Starmie?

Formantis?

Lurantis

Pokémon di ritorno ne Le Terre Innevate della Corona

Nidoran♀

Nidorina

Nidoqueen

Nidoran♂

Nidorino

Nidoking

Zubat

Golbat

Electabuzz

Magmar

Dratini

Dragonair

Dragonite

Crobat

Elekid

Magby

Aron

Lairon

Aggron

Swablu

Altaria

Lileep

Cradily

Absol

Spheal

Sealeo

Walrein

Relicanth

Beldum

Metang

Metagross

Gible

Gabite

Garchomp

Electivire

Magmortar

Audino

Cryogonal

Tyrunt

Tyrantrum

Amaura

Aurorus

Carbink

Articuno

Zapdos

Moltres

Raikou

Entei

Suicune

Lugia

Ho-Oh

Regirock

Regice

Registeel

Latias

Latios

Kyogre

Groudon

Rayquaza

Uxie

Mesprit

Azelf

Dialga

Palkia

Heatran

Regigigas

Giratina

Cresselia

Tornadus

Thundurus

Landorus

Xerneas

Yveltal

Zygarde

Tapu Koko

Tapu Lele

Tapu Bulu

Tapu Fini

Nihilego

Buzzwole

Pheromosa

Xurkitree

Celesteela

Kartana

Guzzlord

Poipole

Naganadel

Stakataka

Blacephalon

Nuovi Pokémon

Regieleki

Regidrago

Calyrex

Glastrier

Spectrier

L'Articuno comune è di tipo Ghiaccio/Volante, ma la sua forma Galar sembra essere invece. È un Pokémon migratorio che compare nella Landa Corona soltanto una volta ogni mezzo secolo. Vola usando i suoi poteri psichici, gli stessi con cui è in grado dii suoi avversari con uno sguardo.La forma Galar di Zapdos perde il tipo Elettrico, cambiandolo con. Ciò rispecchia bene la sua natura bellicosa, infatti si dice che questo Pokémon non rifiuti mai uno scontro e sia sempre in cerca di avversari anche più forti di lui. Durante la lotta colpisce con le sue forti zampe,brutali e rapidi. Sembra che quando scende dai versanti rocciosi delle montagne che costituiscono il suo habitat sia talmente rapido da sembrare un fulmine; da qui probabilmente l'origine del nome.Se la forma comune di Moltres è di tipo Fuoco/Volante, quella di Galar è invece. Questo imponente e turbinoso Pokémon cambia spesso umore ed è in grado di esternare l'energia interna formandodi cui si circonda. Se questo non dovesse bastare a scoraggiare eventuali nemici, Moltres in forma Galar può attaccare direttamente la loro psiche causando un senso di spossatezza profonda.Lo Slowking comune è di tipo Acqua/Psico, mentre la forma Galar diventa. Dispone di una potente abilità che gli consente diferiti quando scende in campo.Nota: se un Pokemon ha un "?" accanto al suo nome significa che è stato mostrato da qualche parte, anche se ancora non si conosce.Ecco un elenco dei Pokemon di ritorno nella nuova espansione. Questa lista è stata compilata grazie a immagini, trailer e leak recenti.Regieleki è un nuovo Pokémon die più recente aggiunta al leggendario gruppo Regi. Possiede l'abilità Transistor e la sua mossa tipica è, che gli permette di scagliare fulmini verso il basso intrappolando l'avversario sottostante in unaSi tratta di un Pokémon tipo Drago, anche lui aggiunto alla famiglia leggendaria Regi. Può usare l'abilità Dragon's Maw e grazie alla sua mossa specialeriesce ad assumere la forma di una testa di drago le cui fauci sputano intensa energia draconica.Conosciuto come "Re Pokémon", Calyrex è un leggendario di tipoe si distingue per l'abitudine di cavalcare in battaglia su uno Spectrier o un Glastrier.Pokémon didi forma equina, con il suo "Nitrito Congelante" incrementa notevolmente la sua statistica di attacco."Cugino" di Glastrier, Spectrier è di tipo. Può usare il Nitrito Tetro per aumentare la sua statistica di attacco speciale.