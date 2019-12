Pokémon Spada e Scudo: Magikarp arriva nei Raid Dynamax, anche in versione Shiny

L'amatissimo (e probabilmente inutile) Pokémon Pesce Magikarp è il protagonista indiscusso di un nuovo evento nelle Terre Selvagge di Pokémon Spada e Scudo.

Magikarp è notoriamente uno dei Pokémon meno utili dell'intero franchise (anche se qualcuno ha provato che non andrebbe sottovalutato) e al tempo stesso uno dei più amati. Il suo attacco principale, Splash, non serve quasi a nulla e ha generato una vagonata di meme, eppure questo Pokémon Pesce risulta ugualmente tra i più ambiti in assoluto. Come mai? Perché si evolve in Gyarados, che al contrario viene riconosciuto come uno dei Pokémon più efficaci di Spada e Scudo.

Magikarp ha cominciato ad apparire nei Raid Dynamax in giro per le Terre Selvagge della Regione di Galar. A quanto pare, ci sono anche alte probabilità di incontrarlo nella sua forma Shiny, caratterizzata da una colorazione dorata. Un Magikarp cromatico può ovviamente evolvere in un Gyarados cromatico, che invece di essere blu presenta una colorazione rossa. Avete tempo fino alle 00:59 di sabato 4 gennaio per affrontare Magikarp nei Raid Dynamax, in palio ci sono anche un bel po' di Nuggets, pertanto vi conviene non lasciarvi sfuggire quest'occasione. Dal canto nostro, vi consigliamo di partecipare ai Raid con questa canzone in sottofondo per la migliore performance possibile.