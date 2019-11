Pokemon Spada e Scudo: massiccia fuga di leak, attenzione agli spoiler

Dallo scorso weekend stiamo assistendo ad una massiccia fuga di leak relativi a Pokemon Spada e Scudo: diversi insider sembrano essere entrati in possesso di una copia del gioco, così come vari dataminer che stanno esaminando il codice sorgente alla ricerca di informazioni.

In particolare è ritornato in voga un leak noto come "Affleck Leak" e risalente allo scorso mese di maggio, che svelava vari dettagli su Pokemon Spada e Scudo, poi confermati nei trailer successivi. Questa fuga di notizie si è diffusa inizialmente su 4Chan, in seguito su ResetERA e infine sui social, con canali Twitter aperti appositamente per riportare i leak di Pokemon Spada e Scudo.

C'è molto interesse verso i due nuovi giochi Pokemon ed anche leak e rumor fanno parte dell'esperienza pre-lancio e del modo, ormai molto intenso, di "vivere" un gioco sul web seguendolo passo passo dall'annuncio alla sua uscita nei negozi. Se non volete anticipazioni di nessun tipo quindi fate attenzione ad aprire social, YouTube o navigare nei grandi forum internazionali, in genere fonte certa di spoiler.

Il leak più recente riguarda il numero di Pokemon del Pokedex di Galar ma nel fine settimana si è anche parlato delle nuove creature di Pokemon Spada e Scudo e delle forme finali dei Pokemon Starter.