Pokémon Spada e Scudo: Masuda commenta l'assenza di molti mostri dal gioco

All'inizio di questo mese, abbiamo scoperto che il Pokédex di Galara, la nuova regione che farà da teatro alle avventure di Pokémon Spada e Scudo, avrà un Pokédex limitato. Saranno ovviamente presenti molti nuovi mostriciattoli, ma non tutti quelli delle passate generazione troveranno posto nella nuova regione.

Stando a quanto dichiarato nelle scorse settimane, le ragioni di tale scelta risiedono principalmente nella volontà di preservare il bilanciamento del combat system e nelle difficoltà che deriverebbero dalla necessita di realizzare le animazioni e i modelli di oltre 800 specie di Pokémon con la fedeltà ora possibile su Nintendo Switch.

L'argomento continua ad essere molto dibattuto tra i fan, la maggior parte dei quali non ha mancato di esprimere tutto il proprio dissenso. Nella notte, intanto, Junichi Masuda in persona è intervenuto nuovamente sulla questione, stavolta con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del franchise: "Grazie a tutti i nostri fan per il profondo interessamento nei confronti dei Pokémon. Recentemente, ho annunciato che alcuni mostri non potranno essere trasferiti in Pokémon Spada e Scudo. Ho letto tutti i vostri commenti e apprezzo il vostro amore e la vostra passione".

Dopodiché, ha continuato dicendo: "Esattamente come tutti voi, siamo appassionati di Pokémon e ognuno di essi è importante per noi. Dopo molti anni trascorsi a sviluppare giochi, questa si è rivelata una decisione molto difficile per me. Voglio che una cosa sia molto chiara: se uno specifico Pokémon non sarà presente in Spada e Scudo, ciò non significa che non apparirà nei futuri giochi. Il mondo dei Pokémon continua ad evolversi. La regione di Galar offrirà nuovi mostri da incontrare., Allenatori da sfidare e avventure da vivere. Ci stiamo mettendo il nostro cuore in questi giochi, e spero che non vediate l'ora di unirvi a noi in questo viaggio".