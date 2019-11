Pokémon Spada e Scudo: Masuda non ha composto nessuna musica

È passata una settimana abbondante dal lancio di Pokémon Spada e Scudo, e molti giocatori hanno già raggiunto i titoli di coda della nuova avventura imbastita da Game Freak. I più attenti hanno inoltre notato un dettaglio piuttosto importante: sembra che Junichi Masuda non abbia composto nessuna musica della coppia di giochi.

Il celebre director/produttore/compositore ha contribuito alla realizzazione delle colonne sonore di ogni capitolo principale della serie Pokémon. Suoi, ad esempio, sono i temi della schermata iniziale di Pokémon Blu, Verde e Rosso, così come quelli del filmato introduttivo di Pokémon Giallo e delle battaglie di innumerevoli capitoli della saga, giusto per fare degli esempi. Ha messo lo zampino anche su Pokémon GO, gioco per dispositivi mobili non appartenente alla serie principale.

Nei titoli di coda di Pokémon Spada e Scudo, in ogni caso, non viene menzionato in nessuna delle sezioni dedicate alla colonna sonora e all'audio. La fine di un'era? Possibile, dal momento che lo stesso Masuda l'anno scorso ha espresso la volontà di lasciare campo libero alle nuove leve. Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee sono stati gli ultimi due titoli da lui curati in qualità di director, e sembra che adesso abbia abbandonato anche il ruolo di compositore. D'ora in avanti, probabilmente, continuerà a partecipare alla lavorazione dei giochi Pokémon in veste esclusiva di produttore.

Pokémon Spada e Scudo, intanto, nonostante le critiche da parte dei fan sono diventati i giochi per Switch venduti più rapidamente di sempre, piazzando 6 milioni di copie in una sola settimana.