Pokemon Spada e Scudo: Game Freak presenta una città di Galar e le Stazioni Ferroviarie!

Pokemon Spada e Pokemon Scudo sono i protagonisti di uno speciale messaggio da parte di Shigeru Ohmori, Game Director delle due nuove produzioni targate Game Freak.

Il filmato è stato condiviso anche da Nintendo Italia ed offre dunque sottotitoli in lingua italiana: potete visionarlo direttamente in apertura a questa news. Al suo interno, Ohmori spiega che il team sta lavorando a pieno ritmo sui due nuovi capitoli della serie e per questo non ha potuto presenziare alla Gamescom 2019. Nonostante questo, Game Freak ha voluto fare comunque una piccola sorpresa al pubblico, accompagnandolo alla scoperta di una delle città che troveremo nella Regione di Galar.



Il "tour" ci mostra alcune dei punti di interesse più iconici dei centri abitati della serie, tra cui il Centro Pokemon. Ci viene inoltre mostrato il Laboratorio Pokemon, luogo dove la Professoressa Flora, uno dei personaggi di Pokemon Spada e Scudo, studi il fenomeno del Dynmax. Il filmato svela inoltre l'esistenza delle stazioni ferroviarie: il treno sarà infatti un sistema di trasporto presente nel gioco, che affiancherà il già rivelato servizio di Volotaxi! Vi lasciamo dunque alla visione del filmato, ricordandovi che Pokemon Spada e Scudo arriveranno su Nintendo Switch il 15 novembre: pronti ad esplorare la Regione di Galar?