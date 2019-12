Pokémon Spada e Scudo: un messaggio speciale dal director Shigeru Ohmori

Con la pubblicazione di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, il mese di novembre è stato testimone del debutto dell'attesa Ottava Generazione delle creature di casa Game Freak.

Ad alcune settimane di distanza dall'esordio delle produzioni sul mercato, il director dei due titoli, Shigeru Ohmori, ha voluto volgere un pensiero ai fan della serie. Gli utenti giapponesi in possesso di Pokémon Spada o Pokémon Scudo hanno infatti recentemente ricevuto una mail direttamente dalla Casa di Kyoto. Al suo interno era presente uno speciale messaggio a firma dell'autore videoludico, tradotto dal giapponese all'inglese da Nintendo Soup:

"Vi state godendo il vostro viaggio nella regione di Galar?

State affrontando le Palestre lungo il vostro percorso per diventare Campione? Inoltre, mi chiedo, vi state divertendo nelle Terre Selvagge dove appaiono molti Pokémon?

La regione di Galar è stata ideata da molti membri del nostro team di sviluppo. Volevamo rendere questo un gioco che potesse essere apprezzato da tutti i tipi di persone, indipendentemente dal loro stile di gioco.

Spero che collaborerete con i vostri amici e con gli altri allenatori di tutto il mondo all'interno delle Max Raid Battle, vi divertirete nei campeggi e cercherete di visitare altre tende, e che vi godrete i diversi modi di giocare i titoli con i vostri amici grazie al gioco online e in locale!".



Per tutti i dettagli sui nuovi capitoli della serie, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione di Pokémon Spada e Scudo. Autore di quest'ultima è Francesco "Cydonia" Cilurzo, recentemente ritornato sulle pagine di Everyeye per condividere con il lettori la propria top ten dei migliori giochi del decennio.