Pokemon Spada e Scudo: i modder su Switch stanno aggiungendo i Pokemon tagliati!

Approfittando del lancio di Pokemon Spada e Scudo, la scena dei modder su Nintendo Switch si mette ufficialmente in moto per aggiungere nuove creature alla Regione di Galar del kolossal di Game Freak attingendo ai Pokemon delle passate Generazioni e a quelli dei precedenti videogiochi della serie!

Tra i programmatori dilettanti più attivi in questa sorta di "operazione di recupero" dei Pokemon tagliati troviamo SciresM, uno degli artefici dell'hack di Nintendo Switch: dalle pagine del suo profilo Twitter ufficiale, il modder spiega di essersi servito di un editor di salvataggi per integrare nell'universo di Pokemon Spada e Scudo il modello poligonale di Omastar.

La creatura di tipo Roccia / Acqua di Pokemon Let's GO Pikachu ed Eevee è riuscita a prendere vita all'interno della dimensione di Spada e Scudo "appoggiandosi" alle animazioni di Yamper, con tutte le conseguenze che potete facilmente immaginare in termini di glitch e bug riscontrabili nella gestione del modello poligonale e nel modo in cui viene animato durante le battaglie.

Per poter aggiungere in massa tutti gli altri Pokemon scartati da Game Freak e le creature storiche dell'universo di The Pokémon Company, i modder di Pokemon Spada e Scudo devono però ottimizzare il processo di sviluppo e velocizzare le operazioni legate alla modifica delle animazioni e all'importazione dei modelli 3D dei singoli personaggi ingame, come ammette lo stesso SciresM illustrando su Twitter le enormi difficoltà incontrate per approcciarsi a questo progetto fan made. Nel lasciare a voi ogni commento ulteriore, vi ricordiamo che su queste pagine trovate la nostra recensione di Pokemon Spada e Scudo.