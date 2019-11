Pokemon Spada e Scudo, il morale degli sviluppatori non è dei migliori in questo momento

Secondo quanto riferito da Austin Walker nell'ultima puntata del podcast di WayPoint Radio, ad oggi il morale degli sviluppatori di Game Freak non sarebbe dei migliori, probabilmente a causa dell'accoglienza riservata a Pokemon Spada e Scudo.

Walker fa sapere che "il morale dei dipendenti di Game Freak non è mai stato così a terra", non vengono forniti ulteriori dettagli a riguardo e i motivi potrebbero essere molti: i fan storici della serie si sono schierati contro lo studio accusando quest'ultimo di non aver incluso tutti i Pokemon in Spada e Scudo mentre altri hanno criticato apertamente il comparto tecnico.

Non dimentichiamo inoltre che Pokemon Spada e Scudo è stato oggetto di leak lo scorso weekend, con tanti particolari e interessanti dettagli rivelati prima del tempo da un leaker anonimo (già identificato da Nintendo) che ha rovinato la sorpresa ai giocatori. Questi e probabilmente altri fattori hanno contribuito al morale non proprio stellare dei dipendenti di Game Freak, Walker non è voluto scendere nei dettagli e non è chiaro se tra le motivazioni ci siano anche eventuali problemi interni della compagnia.

Pokemon Spada e Scudo saranno disponibili dal 15 novembre su Nintendo Switch e Switch Lite, secondo gli analisti i due giochi diventeranno sicuri best seller della stagione natalizia 2019.