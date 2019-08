Pokemon Spada e Scudo: Morpeko diventa un morbido peluche reversibile!

A qualche mese di distanza dalla pubblicazione su Nintendo Switch della nuova coppia di capitoli della serie, Game Freak ha reso disponibile un nuovo Trailer di Pokemon Spada e Scudo.

Grazie a quest'ultimo, gli appassionati delle tenere creature hanno potuto dare un primo a sguardo ad alcuni dei Pokemon di Ottava Generazione che andranno a popolare il futuro Pokedex di Galar. Tra questi, una creatura decisamente particolare: il Pokemon Doppiafaccia Morpeko. A renderlo peculiare, troviamo la sua capacità di modificare, a seconda di certe condizioni, il proprio aspetto.

Morpeko è infatti un Pokemon costantemente affamato, normalmente di tipo Elettro. Tuttavia, se il suo appetito non si soddisfa per un periodo eccessivamente lungo, la creatura muta, diventando aggressivo e variando il proprio tipo da Elettro a Buio. Concretamente, l'Abilità Panciapiena, caratteristica di Morpeko, "provoca un cambio di forma ad ogni turno" ed una variazione nella mossa Ruota d'Aura, che sarà per l'appunto di tipo Elettro o Buio a seconda del turno.



Queste caratteristiche hanno particolarmente incuriosito un'appassionata di Pokemon, artista attiva sulla piattaforma Etsy. Quest'ultima, nota come "Fatalplush", ha dato vita ad uno speciale peluche reversibile raffigurante proprio Morpeko e che ne rispecchia entrambe le identità. Potete osservarne un'anteprima direttamente in calce a questa news: cosa ve ne pare di questa creazione? Vi piace il nuovo Pokemon?