Pokémon Spada e Scudo: mostri e Capipalestra esclusivi delle due versioni

Quest'oggi i ragazzi di Game Freak hanno fornito numerose informazioni aggiuntive su Pokémon Spada e Scudo, coppia di giochi in arrivo a novembre in esclusiva su Nintendo Switch. Oltre ad averci mostrato alcuni dei nuovi mostriciattoli e la meccanica Gigamax, hanno anche offerto un assaggio dei contenuti caratteristici delle due versioni.

Abbiamo così avuto modo di fare la conoscenza di alcuni dei Pokémon esclusivi: Deino e Jangmo-o, ad esempio, compariranno solo in Spada, mentre Larvitar e Goomy potranno essere incontrati esclusivamente dai giocatori di Scudo.

Le differenze, in ogni caso, non si fermano qui, perché le due versioni del gioco vanteranno anche dei Capipalestra esclusivi. Gli allenatori di Spada potranno affrontare Fabia, un prodigio del karate di Galar ed esperta di Pokémon di tipo Lotta, mentre quelli di Scudo dovranno vedersela con Onion, timido e timoroso Capopalestra specializzato in mostriciattoli di tipo Spettro. Tutti quanti, senza alcuna distinzione di versione, avranno modo di combattere con il mite e gentile Yarrow, esperto del tipo Erba, la competitiva Azzurra, specializzata in Pokémon di tipo Acqua, e Dandel, il Campione in carica di Galar!

In calce a questa notizia trovate delle immagini ritraenti i mostriciattoli e i Capipalestra sopramenzionati. Pokémon Spada e Scudo verranno pubblicati il prossimo 15 novembre su Nintendo Switch.