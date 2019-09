Pokemon Spada e Scudo: il Nintendo Direct del 5 settembre svelerà la regione di Kalos?

Il direttore di Game Freak, Junichi Masuda, ha pubblicato sul profilo social della software house giapponese delle immagini di treni e stazioni ferroviarie, alimentando così i rumor che ipotizzano la presenza della regione di Kalos in Pokemon Spada e Scudo.

Nel corso della Gamescom 2019, il Game Director Shigeru Ohmori ha pubblicato un video messaggio che ha confermato la presenza delle Stazioni Ferroviarie in Spada e Scudo. Eppure, l'insistenza con cui Masuda continua a diffondere delle immagini di treni in questi ultimi giorni (servendosi, oltretutto, non solo dei suoi profili social ma anche dei canali ufficiali di Game Freak) non è passata inosservata ai membri più attenti della community.

Tali immagini, infatti, suggeriscono che la compagnia nipponica abbia ancora delle sorprese in serbo per tutti gli appassionati di Pokemon che attendono con ansia l'uscita su Nintendo Switch del nuovo kolossal a mondo aperto di The Pokemon Company.

Le forti analogie tra la regione di Galar e la Gran Bretagna, d'altronde, rafforzano la teoria dei viaggi in treno nella (presumibilmente) vicina regione di Kalos ispirata alla Francia. La mappa più esplorata dagli utenti di Pokemon X e Y, di conseguenza, potrebbe fare il suo ritorno in Pokemon Spada e Scudo per arricchire l'esperienza ludica, narrativa e contenutistica degli Allenatori che fremono dalla voglia di riempire il proprio Pokedex digitale a partire dal 15 novembre, in coincidenza del lancio di Spada e Scudo su Nintendo Switch.

Tutti gli indizi raccolti dalla community e lanciati dallo stesso Masuda ci invitano così a guardare con estrema attenzione al Nintendo Direct del 5 settembre e agli annunci che verranno fatti da Game Freak in questo importante evento di 40 minuti che, lo ricordiamo, seguiremo su queste pagine dalla mezzanotte di giovedì 5 settembre, ossia nella notte a cavallo tra il 4 e il 5 settembre.