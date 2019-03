Pokémon Spada e Scudo: Nintendo rimuove misteriosamente il tweet sugli stadi

Nella giornata di ieri, un tweet di Nintendo of America ha fatto luce sul ruolo degli stadi intravisti nel trailer di presentazione di Pokémon Spada e Scudo

Come ampiamente ipotizzato dai giocatori, è ora ufficiale che gli stadi della regione di Galar fungeranno da enormi palestre. Il messaggio della casa di Kyoto ha poi introdotto termini come Gym Masters e Partner Pokémon, che stanno facendo discutere la comunità. In ogni caso, a poche ore dalla pubblicazione, il tweet è stato misteriosamente rimosso da Nintendo America.

La compagnia non ha commentato la faccenda, per cui non conosciamo i motivi che si celano dietro questa scelta. È altamente probabile che quelle informazioni siano state condivise in anticipo sulla tabella di marcia, forse a causa di un errore dei responsabili social. Per fortuna, i sempre attentissimi fan hanno scattato uno screenshot del Tweet, che riportiamo in calce alla notizia.

Pokémon Spada e Scudo verranno pubblicati esclusivamente su Nintendo Switch entro la fine di quest'anno. I due titoli porteranno gli allenatori nella nuova regione di Galar, dove ad attenderli troveranno i mostriciattoli d'ottava generazione. All'inizio della loro avventura, come da tradizione per la serie, potranno scegliere fra tre differenti Pokémon starter: Grookey (Erba), Scorbunny (Fuoco) e Sobble (Acqua).