Pokémon Spada e Scudo: il comparto tecnico non convince Digital Foundry

Sono passati un paio di giorni da quando Pokémon Spada e Scudo sono arrivati sul mercato, e ancora di più da quando sono stati consegnati nelle mani dei giornalisti di tutto il mondo. Digital Foundry ha quindi avuto molto tempo per analizzare il comparto tecnico della doppia produzione: ecco il verdetto della redazione inglese.

Le aspettative sulla grafica di Pokémon Spada e Scudo erano piuttosto elevate, dal momento che la doppia produzione sancisce il debutto della serie regolare su un hardware casalingo. Purtroppo, non tutto è perfetto. Stando a quanto evidenziato da Digital Foundry, la qualità delle texture è piuttosto basilare, non c'è traccia di anti-aliasing e il rendering dei personaggi non giocanti avviene ad una distanza limitata: ciò significa che talvolta appaiono letteralmente dal nulla. La distanza di visualizzazione degli altri elementi a schermo, invece, è più che accettabile. Il design dei Pokémon e le loro animazioni sono "sorprendentemente" simili a quelli offerti da Sole & Luna. L'illuminazione e la resa delle superfici e dei materiali dei modelli, invece, hanno subito un "netto miglioramento", sebbene ciò non giustifichi il taglio di oltre 400 Pokémon effettuato dal Pokédex.

Per quanto riguarda la risoluzione, Game Freak ha optato per una soluzione di tipo dinamico. In modalità docked gira a 1080p, ma negli esterni e nelle situazioni più complesse cala fino a 1536x864 (poco sotto il 900p). In configurazione portatile, invece, punta al 720p ma può scendere fino a 1024x576. Nonostante ciò, il framerate non sempre è salvaguardato, visto che in talune occasioni, specialmente durante le battaglia Dynamax, cala fino a 20fps mancando di molto l'obiettivo dei 30fps. Le modalità docked e portatile, ad eccezione della risoluzione, non presentano differenze grafiche. In definitiva, secondo Digital Foundry l'aspetto tecnico di Pokémon Spada e Scudo è decisamente inferiore a quello offerto da giochi come The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Xenoblade 2, che "giocano in un altro campionato". Maggiori dettagli sull'aspetto tecnico potete trovarli nella video analisi condivisa in apertura di notizia. Per tutto il resto, c'è la nostra recensione di Pokémon Spada e Scudo.