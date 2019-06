In Pokemon Spada e Scudo non saranno presenti le Mega Evoluzioni e le Mosse Z

Pokemon Spada e Pokemon Scudo includeranno al proprio interno numerose nuove meccaniche rispetto ai precedenti capitoli della saga, mentre alcune di queste ultime saranno abbandonate.

In particolare, nei due nuovi capitoli videoludici della serie Game Freak, gli Allenatori non potranno ricorrere all'utilizzo delle Mega Evoluzioni e delle Mosse Z. Le prime di queste due feature consentiva ad alcuni specifici Pokemon, tra i quali figuravano ad esempio Gengar o Charizard, di contare su di una speciale evoluzione temporanea, disponibile solamente durante le fasi di combattimento. La seconda invece, è un'introduzione piuttosto recente, esordita nella serie con la pubblicazione di Pokemon Sole e Pokemon Luna. La meccanica, in particolare, consentiva agli Allenatori di far eseguire in battaglia ad alcuni dei propri Pokemon delle "Mosse Z", dall'impatto particolarmente devastante. Ebbene, nel corso della nostra avventura all'interno della Regione di Galar, non potremo contare su nessuna di queste due opzioni. Tuttavia, a sostituirle interverrà un'ulteriore meccanica decisamente interessante, definita Dynamax. Quest'ultima consentirà ad una creatura di incrementare la propria dimensione, diventando un vero e proprio "Pokemon Gigante".



