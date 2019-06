Pokemon Spada e Scudo: tutte le novità annunciate il 6 giugno!

Dai Pokemon Giganti al ritorno dei Capi Palestra, passando per la data di uscita: Gabriele Carollo e Giuseppe Carrabba commentano il Pokemon Direct E3 del 6 giugno 2019.

Come possiamo intuire ammirando il nostro nuovo Video speciale che ripercorre l'ultimo Nintendo Direct, le novità di Pokemon Spada e Scudo annunciate dalla casa di Kyoto nel corso dell'ultimo evento in streaming dedicato al kolossal di Game Freak per Nintendo Switch sono state davvero tante, a cominciare ovviamente dall'annuncio dell'uscita dei due giochi previsti al lancio per il 15 novembre.

Gli esploratori della Regione di Galar potranno affrontare dei Raid in coop per 4 giocatori, spezzando così il frenetico ritmo delle avventure che ci attendono per acchiappare i nuovi Pokemon Leggendari e i Pokemon Giganti. Grazie anche alla telecamera libera, potremo apprezzare gli sforzi profusi dagli autori di Game Freak nella realizzazione degli Stadi che prenderanno il posto delle tradizionali Palestre, anche se il canovaccio narrativo steso dagli sviluppatori giapponesi continuerà ad avere i Capipalestra come elemento centrale della trama.

In queste nuove arene potremo fare sfoggio delle abilità del nostro Allenatore contro gli altri utenti dell'universo digitale di Pokemon Spada e Scudo. Senza indugiare oltre, vi lasciamo al nostro video approfondimento e ribadiamo che il doppio kolossal di The Pokemon Company sarà disponibile a partire dal 15 novembre del 2019 in esclusiva su Nintendo Switch.