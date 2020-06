Pokemon Spada e Scudo: novità in arrivo sui DLC del Pass di Espansione

Dalle pagine dei profili social ufficiali di Pokemon, gli autori di Game Freak anticipano l'arrivo di nuove e importanti informazioni sui DLC del Pass di Espansione di Pokemon Spada e Scudo per Nintendo Switch.

Da uno dei canali Twitter collegati a The Pokémon Company, gli sviluppatori giapponesi invitano tutti gli esploratori della Regione di Galar ad attendere fino alle ore 15:00 italiane di domani, martedì 2 giugno, per ricevere una nuova serie di dettagli sui futuri contenuti aggiuntivi in arrivo in Pokemon Spada e Scudo.

L'appuntamento mediatico dovrebbe essere accompagnato da un video diario incentrato sull'Isola Armatura, il primo dei due scenari accessibili dagli acquirenti del Pass Espansioni di Spada e Scudo. L'approfondimento potrebbe riservarci delle sorprese riguardanti i personaggi e gli eventi che caratterizzeranno questo DLC ambientato su di un'enorme isola.

In base alle ultime informazioni condivise da Game Freak, il primo dei due pacchetti aggiuntivi del Pass di Espansione ci porterà a esplorare il dojo di Mustard e acquisire dimestichezza con il Pokemon leggendario Kubfu prima di addentrarci nell'isola per affrontare le sfide delle Torri dei Due Pugni. Il lancio dell'Isola Armatura dovrebbe avvenire a fine giugno, mentre per il secondo DLC ci sarà da attendere almeno fino all'autunno.