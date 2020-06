Pokémon Spada e Scudo, novità sui DLC: Everyeye in diretta su Twitch dalle 15:00

Sono in dirittura di arrivo importanti novità legate al programma di pubblicazione di espansioni per Pokémon Spada e Pokémon Scudo, ultimi capitoli della saga di casa Game Freak.

La software house e Nintendo hanno infatti annunciato l'imminente arrivo di dettagli sui DLC del Pass Espansione. L'appuntamento, nello specifico, è fissato per la giornata di oggi, martedì 2 giugno, alle ore 15:00 del fuso orario italiano.



Non è al momento chiaro quali saranno le modalità di presentazione delle nuove informazioni, che potrebbero essere dunque veicolate tramite la pubblicazione di un nuovo trailer, ma non necessariamente. Più semplice da ipotizzare è invece il focus di questo nuovo aggiornamento. Il primo DLC dovrebbe infatti introdurre l'Isola dell'Armatura in Pokémon Spada e Scudo, con una pubblicazione del contenuto prevista entro la fine di giugno. Le comunicazioni dovrebbero dunque riguardare la nuova area e i contenuti che porterà con sé. Sembra inoltre ragionevole attendersi l'annuncio della data di pubblicazione di questa prima parte del Pass Espansione di Pokémon Spada e Scudo.

Qualunque sia la via scelta da Game Freak, la Redazione di Everyeye sarà pronta a commentare con voi in diretta ogni dettaglio legato alle nuove avventure che attendono gli Allenatori della Regione di Galar. L'appuntamento è dunque sul Canale Twitch di Everyeye, a partire dalle ore 15:00.