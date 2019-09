Pokemon Spada e Scudo: nuovi dettagli il 18 settembre, in arrivo un Direct?

Secondo quanto riportato da Serebii.net, il 18 settembre Nintendo e Game Freak sveleranno nuovi dettagli su Pokemon Spada e Scudo, con un reveal che si terrà domani alle 15:00 ora italiana (22:00 orario giapponese).

Non è chiaro al momento se Nintendo trasmetterà un Mini Direct o se si limiterà a pubblicare un trailer o un video, a quanto pare le nuove informazioni saranno dedicate al misterioso Pokemon Glitch comparso sul sito di Spada e Scudo la scorsa settimana, probabilmente una evoluzione di Farfetch'd stando ad alcune teorie circolate sul web. Restiamo in attesa di chiarimenti da parte di Nintendo, se la compagnia ha organizzato un Direct per domani lo scopriremo sicuramente nel pomeriggio di oggi, martedì 17 settembre.

Pokemon Spada e Scudo saranno disponibili dal 15 novembre in esclusiva su Nintendo Switch e Switch Lite, recentemente è stato confermato che i due giochi godranno della funzione di auto salvataggio per la prima volta in assoluto nella storia della serie Pokemon. L'ottava generazione di mostri verrà introdotta con due titoli capaci di portare molte novità in un franchise nato nel lontano 1996 e che sente il forte bisogno di rinnovarsi dopo una serie di giochi molto simili tra loro, comunque capaci di riscuotere un notevole successo di pubblico e critica.