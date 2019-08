Pokemon Spada e Scudo: nuovi dettagli su Dynamax, Stadio Lotta, abilità e strumenti

The Pokemon Company e Nintendo hanno rivelato una serie di nuove informazioni su Pokemon Spada e Scudo, svelando ulteriori dettagli sui Raid Dynamax, sullo Stadio Lotta, sui combattimenti, sulle nuove abilità e altro ancora.

Di seguito elenchiamo i nuovi dettagli di Pokemon Spada e Scudo resi noti da The Pokemon Company e Nintendo.

Raid Dynamax e nuove abilità

I Pokemon catturati nei Raid Dynamax di Pokemon Spada e Scudo potrebbero avere un'abilità speciale. Queste abilità saranno diverse da quelle che le creature hanno normalmente. Inoltre, nei Raid Dynamax sarà possibile incontrare anche dei Pokémon speciali in grado di Gigamaxizzarsi. Se la fortuna sarà dalla vostra parte, potreste persino incontrare rarissimi Pokemon che possono Gigamaxizzarsi e avere un'abilità speciale allo stesso tempo.

Per fare un esempio, l'abilità speciale di Corviknight - Blindospecchio - è stata introdotta per la prima volta in Pokemon Spada e Scudo. Questa abilità rinvia al mittente le diminuzioni delle statistiche causate da mosse o abilità usate dal giocatore.

Lotte e mosse Dynamax

Grazie al fenomeno Dynamax, i Pokemon non solo diventano giganti, ma anche molto più potenti. Le mosse Dynamax possono essere usate solo dalle creature Dynamax, e oltre a essere molto più potenti delle mosse standard, hanno anche effetti secondari sorprendenti.

Dynaflusso, per esempio, modifica le condizioni atmosferiche provocando la pioggia. Tutte le mosse di stato usate da un Pokémon Dynamax si trasformano in Dynabarriera, che può proteggere anche da altre mosse Dynamax.

Nuove abilità e strumenti

In Pokémon Spada e Pokémon Scudo sono state scoperte molte nuove abilità. Una di queste è Gas Reagente del Weezing di Galar, che neutralizza gli effetti delle abilità degli avversari e impedisce inoltre che si attivino altre abilità.

I due giochi includeranno anche nuovi strumenti che ampliano ulteriormente le possibili strategie di lotta. Alcuni di questi, come Distorservizio e Zainofuga, possono essere usati in combinazione con determinate mosse per darti un certo vantaggio. Se un Pokemon ha con sé Zainofuga, viene automaticamente sostituito non appena le sue statistiche diminuiscono, dandovi la possibilità di mandare in campo un altro Pokémon della vostra squadra.

Stadio Lotta

In Pokémon Spada e Pokémon Scudo potrete connettervi a Internet e lottare contro Allenatori di tutto il mondo allo Stadio Lotta.

Nelle Lotte Competitive potrete sfidare Allenatori di tutto il mondo con la vostra Squadra Lotta personale, cercando di diventare l'Allenatore più forte del mondo! In questa modalità vi sarà assegnato un grado, che indica il vostro livello di bravura e che potrete aumentare o diminuire in base ai risultati ottenuti in battaglia.

Gare online

Puoi divertirti a lottare partecipando alle Gare Online, che possono essere Gare Ufficiali o Gare Private.

Nelle gare ufficiali dovrete competere per un posto in classifica sfidando altri Allenatori. Alcune gare possono anche darvi la possibilità di partecipare ai Campionati Mondiali di Pokémon Spada e Pokémon Scudo se ottenete un buon risultato.

Le gare private sono organizzate dai giocatori stessi. Potete partecipare a gare organizzate da altri o creare direttamente la vostra gara, stabilendo le regole della lotta.

Parlando delle altre novità rivelate su Pokemon Spada e Scudo, ricordiamo che Nintendo ha già presentato le nuove forme di Galar, insieme al Team Yell e ai nuovi rivali.