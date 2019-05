Pokémon Spada e Scudo: nuovi dettagli sul gioco in arrivo il prossimo mese

Non vedete l'ora di scoprire tutte le informazioni su Pokémon Spada e Scudo? Allora sappiate che la vostra attesa non durerà ancora per molto e nel corso del prossimo mese potrebbero arrivare molti dettagli sul titolo Game Freak.

Nelle ultime ore è stato infatti aperto in Giappone un contest per creare delle t-shirt personalizzate da inserire nel nuovo titolo sui mostriciattoli tascabili e, ad accompagnare l'annuncio, è arrivata la notizia che vede la presenza di Pokémon Spada e Scudo sul prossimo numero di CoroCoro Ichiban. Per chi non sapesse di cosa si tratta, parliamo di una popolare rivista giapponese il cui prossimo numero arriverà nelle edicole del paese il 21 giugno. Sebbene sembri che la rivista conterrà molti dettagli sul gioco in arrivo per Switch, non è da escludere che Nintendo possa rendere note le medesime informazioni nelle precedenti settimane, magari in occasione dell'E3 2019.

In attesa di scoprire tutte le novità sul gioco, vi invitiamo a dare un'occhiata alle divertenti immagini di Grookey, Scorbunny e Sobble, i tre starter di Spada e Scudo, in stile Detective Pikachu. Sapevate che secondo la pagina ufficiale del gioco su Mediaworld Italia, Pokémon Spada e Scudo usciranno a dicembre?