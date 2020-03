Pokémon Spada e Scudo: nuovi eventi Raid, arrivano Snorlax Gigamax ed altri!

Gli Allenatori di Pokémon in cerca di sfide saranno lieti di apprendere che le Terre Selvagge della Regione di Galar sono state protagoniste di un nuovo aggiornamento.

Nell'ambito di un programma di alternanza periodica delle creature disponibili, e dopo l'arrivo di Mewtwo, i Raid prevedono ora la possibilità di affrontare un nuovo set di colossali avversari. Toxtricity, Grimmsnarl, Hatteren, Kingler e Orbeetle hanno dunque abbandonato la scena per lasciare spazio ai seguenti Poket Monster inversione Gigamax:

Snorlax Gigamax ;

; Machamp Gigamax ;

; Gengar Gigamax;

I tre potenti Pokémon, rispettivamente appartenenti al Tipo Normale, al Tipo Lotta e al Tipo Spettro/Veleno, sono tutti esponenti della Prima Generazione delle creature Game Freak e hanno dunque realizzato il proprio esordio nel Pokédex con Pokémon Rosso e PoKèmon Blu. I tre Poket Monster originari della Regione di Kanto sono ora disponibili all'interno dei Raid delle Terre Selvagge di Pokémon Spada e Pokémon Scudo: gli Allenatori possono dunque dirigersi nel cuore della Regione di Galar per provare ad affrontarli. L'evento resterà disponibile sino al prossimo 25 marzo, alle ore 23:59 UTC.



In chiusura, ricordiamo che nell'ultimo Pokémon Direct, Game Freak e Nintendo hanno confermato un piano di supporto post-lancio per i due titoli: ne ha parlato in maniera approfondita Francesco "Cydonia" Cilurzo nel suo speciale dedicato al Pass Espansioni di Pokémon Spada e Scudo.