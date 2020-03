Pokémon Spada e Scudo: nuovo evento speciale modifica i Pokémon esclusivi!

Nella Regione di Galar ha preso il via un nuovo evento speciale, che consentirà a tutti gli Allenatori di scagliare le proprie Poké Ball su creature precedentemente assenti dalla propria versione dell'ultimo capitolo della serie Game Freak.

Come da tradizione del franchise, anche Pokémon Spada e Pokémon Scudo includono infatti al proprio interno una piccola selezione di Pokémon esclusivi. Ebbene, questi ultimi stanno superando i confini del proprio mondo virtuale per farsi largo all'interno della versione alternativa del gioco Nintendo Switch. Denominata "Evento di completamento del Pokédex", questa speciale iniziativa è già attiva all'interno dei due titoli e lo resterà sino al prossimo giovedì 25 marzo, alle ore 00:59 del fuso orario italiano.



I Pokémon in questione non appariranno tuttavia allo stato selvatico tra le lande della Regione di Galar. Per avere l'opportunità di catturarli, gli Allenatori dovranno cimentarsi all'interno dei Max Raid. Tra le creature già confermati, possiamo segnalare l'avvistamento di Ponyta di Galar e Corsola di Galar all'interno di Pokémon Spada. Al contrario, i giocatori di Pokémon Scudo hanno avuto una chance di affrontare Darumaka di Galar e Farfetch'd di Galar. Ulteriori creature sono coinvolte nello speciale evento.



Tra le novità in arrivo nel prossimo futuro nell'universo Pokémon, ricordiamo il debutto di Zarude in Pokémon Spada e Scudo. La nuova creatura è stata recentemente presentata da Game Freak, che ne ha illustrato caratteristiche, mosse e abilità.