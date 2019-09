Pokemon Spada e Scudo, apparso un misterioso Pokemon 'Glitch': Pokemon Direct in arrivo?

Sembra che ci siano novità in vista per l'Ottava Generazione di Pokemon: il sito ufficiale di Pokemon Spada e Pokemon Scudo si è infatti aggiornato, ed ora include una pagina decisamente peculiare.

Come potete infatti verificare nell'immagine che trovare in calce a questa news, quest'ultima ospita la descrizione di un misterioso Pokemon, del quale risulta tuttavia impossibile visionare l'aspetto. L'immagine della creatura è infatti "censurata" da una sorta di glitch! Lo stesso accade per il nome del Pokemon e per parte delle sue caratteristiche. Dalla scheda possiamo tuttavia apprendere alcuni dettagli: viene ad esempio riportato che si tratta di una creatura di tipo Lotta, dotata dell'abilità Cuordeciso (Steadfast). La descrizione è visibile in maniera parziale e riporta quanto segue: "Solo [...] che sono sopravvissuti a molte battagli possono ottenere questo [...]. Quando questo Pokemon [...] [....ers], si ritirerà dal combattimento".



Il misterioso Pokemon "vittima" di glitch appare inoltre anche nella home page del sito ufficiale di Pokemon Spada e Scudo. La sua comparsa sulle pagine del portale è stata infine segnalata anche dall'account Twitter ufficiale di Pokemon, nel cinguettio che trovate in calce! Insomma, un teaser quantomeno intrigante...che un nuovo Pokemon Direct dedicato a Pokemon Spada e Scudo sia in arrivo?



In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che l'ultimo Nintendo Direct ha svelato nuovi Pokemon di Ottava Generazione e la meccanica del Pokecampeggio presente in Pokemon Spada e Pokemon Scudo.